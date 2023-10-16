0:0 – так завершились 3 из 4 последних товарищеских матчей России со сборными не из топ-100. Нулевая ничья с Кенией идет за 8.40

Сборная России проведет товарищеский матч с Кенией.

Африканская команда занимает 109-е место в рейтинге ФИФА. В последний раз Россия играла против соперника не из топ-100 в ноябре 2022 года – встреча с Таджикистаном завершилась со счетом 0:0.

Нулевой ничьей закончились три из последних четырех товарищеских матчей сборной России с командами не из топ-100.

Поставить на счет 0:0 в матче Россия – Кения можно за 8.40.

Игра пройдет 16 октября на территории отеля в Анталье. Начало – в 19:00 мск.

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