Игроки БЕТСИТИ считают сборную России фаворитом матча с Кенией

16 октября сборная России сыграет контрольный матч с национальной командой Кении. Встреча состоится в Анталье и начнется в 19:00.

Обе сборные отстранены от участия в официальных международных турнирах и могут проводить только товарищеские встречи.

В 2023 году Россия сыграла шесть матчей, в которых одержала две победы и потерпела одно поражение. Еще три раза была зафиксирована ничья.

Сборная Кении дважды победила и три раза уступила в пяти встречах в этом году.

В пяти из шести последних матчей команды Валерия Карпина было меньше трех голов. Не более одного мяча забивалось в трех из четырех предыдущих игр Кении.

Наиболее перспективным вариантом для ставки смотрится ТМ 2.5. В БЕТСИТИ этот исход можно взять за 1.84.

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, сборная России – фаворит встречи с Кенией. Победа команды Карпина оценивается коэффициентом 1.67, ничья идет за 3.70, на успех африканцев предлагается 6.60.

85% бетторов БЕТСИТИ ставят на выигрыш российской команды, 10% считают наиболее вероятным исходом ничью, 5% верят в победу Кении.

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