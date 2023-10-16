Букмекеры угадали, что Чалов забьет Камеруну. Его гол Кении идет за 2.70

Сборная России сыграет с Кенией в товарищеском матче на территории отеля в Анталье.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у Федора Чалова и Ивана Сергеева больше всего шансов забить африканской команде. Ставки на их голы принимаются с коэффициентом 2.70.

В матче против Камеруна Чалов шел фаворитом у букмекеров на взятие ворот. Форвард ЦСКА забил – сыграл коэффициент 3.40.

Матч состоится 15 октября и начнется в 19:00 мск.

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