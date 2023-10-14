Суд «1хСтавки» против ФНС откладывается второй раз, против «Мобильной карты» – в восьмой

Суд перенес заседание по иску юрлица БК «1xСтавка» (ООО «Ставка РУ») против Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области второй раз подряд. Новая дата – 14 ноября.

ООО «Ставка РУ» изначально подало иск к УФНС по Брянской области в мае этого года. Также «1x» подала два иска против НКО «Мобильная карта» (оператор Единого ЦУПИС), но заседания переносились восемь раз. Вероятная суть иска – возобновить транзакции для клиентов букмекера.

В июне ООО «Ставка Ру» подало иск в отношении РФС на 1,79 млн рублей, но стороны урегулировали вопрос. По итогам 2022 года «1хСтавка» стала третьим российским беттинг-оператором по прибыли — 11,65 млрд рублей. Больше заработали только Fonbet и Winline. Сейчас букмекерская контора не работает на территории РФ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Криштиану снова списали, а он в топовой форме и продолжает тащить. Кажется, станет лучшим бомбардиром

Что такое лайв-ставки? Разбираем особенности и стратегии