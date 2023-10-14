Суд «1хСтавки» против ФНС откладывается второй раз, против «Мобильной карты» – в восьмой

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на хоккей 1xСтавка Ставки на сегодня Происшествия Ставки

Суд перенес заседание по иску юрлица БК «1xСтавка» (ООО «Ставка РУ») против Управления Федеральной налоговой службы по Брянской области второй раз подряд. Новая дата – 14 ноября.

ООО «Ставка РУ» изначально подало иск к УФНС по Брянской области в мае этого года. Также «1x» подала два иска против НКО «Мобильная карта» (оператор Единого ЦУПИС), но заседания переносились восемь раз. Вероятная суть иска – возобновить транзакции для клиентов букмекера.

В июне ООО «Ставка Ру» подало иск в отношении РФС на 1,79 млн рублей, но стороны урегулировали вопрос. По итогам 2022 года «1хСтавка» стала третьим российским беттинг-оператором по прибыли — 11,65 млрд рублей. Больше заработали только Fonbet и Winline. Сейчас букмекерская контора не работает на территории РФ.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Криштиану снова списали, а он в топовой форме и продолжает тащить. Кажется, станет лучшим бомбардиром

Что такое лайв-ставки? Разбираем особенности и стратегии

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий