Доннарумма поддержал Тонали и Дзаньоло, игравших в азартные игры на нелегальных платформах: «Мы всегда будем рядом»

Джанлуиджи Доннарумма поддержал Сандро Тонали и Николо Дзаньоло в деле о нелегальных ставках.

Ранее полузащитник «Ньюкасла» и вингер «Астон Виллы» признались полиции, что играли на нелегальных платформах в покер и блэкджек, но никогда не ставили на футбольные матчи.

Оба игрока вернулись в расположение клубов из сборной Италии на фоне этого инцидента.

«Тонали и Дзаньоло – два сильных футболиста, вместе мы отличная команда.

Мы всегда будем рядом с ними. К сожалению, я еще не смог с ними поговорить», – сказал вратарь и капитан сборной Италии.

Ранее полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли признался, что делал ставки на футбольные матчи. По информации La Repubblica, полиция нашла на его телефоне ставочный чат, в котором состоит минимум 10 футболистов Серии А.

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В ставках подозревают уже троих итальянцев: плюс Тонали и Дзаньоло. Точно не сыграют с Англией