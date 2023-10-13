Хоккейная жара: в Olimpbet сыграл коэффициент 1052.62!

В последние недели выигрыши с самыми большими коэффициентами в Olimpbet чаще всего приходятся на хоккей. Букмекерская компания — партнер двух лиг (Olimpbet-ВХЛ и Olimpbet-МХЛ), а также пяти клубов КХЛ, поэтому предлагает клиентам широкую линию и специальные акции, например, «Чемпионский кешбэк на КХЛ, МХЛ и ВХЛ», который подразумевает страховку до 50% от суммы ставки.

Однако на неделе к российским хоккейным турнирам прибавилась НХЛ, так что экспресс с коэффициентом недели — 1052.62 — был собран клиентом Olimpbet из 13 событий во всех ведущих лигах. Со ставки в 100 рублей беттор заработал 105 262 рубля, включая бонус на экспресс от букмекерской компании.

В большинстве случаев клиент Olimpbet ставил на основные исходы — победу или непроигрыш одного из соперников. Исключение — обе команды забьют хотя бы по два гола. Такой маркет он выбрал в матчах КХЛ «Северсталь» — «Торпедо» и «Спартак» — ЦСКА. Кроме того, во встрече СКА и «Локомотива» поставил на индивидуальный тотал ярославцев больше 2.

Самый большой коэффициент в экспрессе — 2.09 на победу «Нефтехимика» над «Витязем» в матче КХЛ. Но проблемы возникли не с ним, а с одним из двух самых маленьких кэфов — 1.36 на победу «Торонто» с учетом овертайма и буллитов в канадском противостоянии с «Монреалем». К середине третьего периода «Мейпл Лифс» проигрывали 3:5, но сравняли за 1 минуту 7 секунд до конца основного времени. Овертайм голов не принес, а по буллитам хозяева все-таки выиграли.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.