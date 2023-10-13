«Авангард» проиграл «Динамо» в 6 из 7 последних матчей, но котируется фаворитом

«Авангард» и «Динамо» сыграют в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева считаются фаворитами встречи. Поставить на их победу можно за 2.50.

«Динамо», несмотря на шесть побед в семи последних очных матчах, идет выше в линии. Победа москвичей в основное время оценивается коэффициентом 2.70.

Букмекеры ожидают результативный матч. Тотал больше 4,5 идет за 1.75.

Матч пройдет 13 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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