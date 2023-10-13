86% американцев закрывают сайты из-за обилия навязчивой рекламы азартных игр

Американский институт Optimove провел исследование на тему отношения пользователей к рекламе азартных игр в интернете.

По результатам опроса, 86% американцев закрывают сайты из-за «потока чрезмерных или неуместных рекламных сообщений о гемблинге».

В институте отметили, что люди перестают откликаться на такие сообщения из-за непрекращающегося потока повторяющейся рекламы, которая часто бывает навязчивой.

Вместе с тем, большинство опрошенных (90%) готовы оставаться на сайтах, где будут видеть персонализированную рекламу.

Институт опросил 396 американцев в возрасте от 21 года, чей семейный доход превышает 75 тысяч долларов.

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