Нидерланды – Франция: игроки БЕТСИТИ считают фаворитами финалистов ЧМ-2022

13 октября в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года сыграют сборные Нидерландов и Франции. Встреча пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме и начнется в 21:45.

Франция выиграла все пять матчей в отборе Евро-2024 с общей разницей мячей 11:0 и единолично возглавляет таблицу группы B.

Нидерланды в четырех встречах квалификации одержали три победы и занимают вторую строчку с девятью баллами. Единственное поражение команда Роналда Кумана потерпела в первом матче с французами. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу финалистов ЧМ-2022.

Нидерланды выиграли только три из шести последних матчей во всех турнирах. В трех встречах оранжевые пропускали два и более мячей.

Наиболее перспективной ставкой выглядит победа сборной Франции. В БЕТСИТИ этот исход можно взять за 2.32. Успех хозяев оценивается в 3.30, ничья идет за 3.50.

Игроки БЕТСИТИ считают Францию явными фаворитами матча. На победу гостей ставят 68% бетторов. В сборную Нидерландов верят 16% игроков, на ничью приходится 18% от общего объема ставок.

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