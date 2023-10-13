Франция досрочно выйдет на Евро-2024, если победит Нидерланды. Букмекеры назвали фаворита матча

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Сборные Нидерландов и Франции сыграют в квалификации Евро-2024.

Французы, выигравшие в отборе пять матчей из пяти, идут фаворитами матча за 2.30. Победа Нидерландов оценивается коэффициентом 3.40. Поставить на ничью можно за 3.50.

Французы выиграли в шести из семи последних личных встреч. В случае сегодняшней победы они досрочно выйдут на Евро-2024.

Матч состоится 13 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.

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