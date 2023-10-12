BetBoom запустил спецпроект к TI! Среди призов – фрибеты, мерч и автографы BB Team, игровые девайсы

Уже сегодня стартует The International 2023 – главное событие года в Dota 2. Призовой фонд турнира оказался самым низким за последние 10 лет, зато в новой акции от BetBoom пользователи могут получить неограниченное количество подарков! Среди них – фрибеты, мерч и автографы BetBoom Team, игровые девайсы и многое другое!

Как выиграть?

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Выполняй ежедневные задания и получай осколки . Пример задания – сделай ставку на Dota 2 с кэфом от 1.3

. Пример задания – сделай ставку на Dota 2 с кэфом от 1.3 Обменивай осколки на топовые призы!

Призовой фонд:

500 фрибетов – 45 осколков;

1000 фрибетов – 90 осколков;

2000 фрибетов – 180 осколков;

5000 фрибетов – 450 осколков;

10000 фрибетов – 900 осколков;

50000 фрибетов – 4500 осколков;

Худи BetBoom Team – 450 осколков;

Футболка BetBoom Team с автографами игроков – 320 осколков;

Карточка Nix/NS/TpaBoMaH c автографом – 100 осколков;

Карточка с автографам одного из игроков BetBoom Team по Dota 2 – 100 осколков;

PlayStation 5 – 5000 осколков;

Ноутбук MSI GF76 – 5000 осколков;

Игровой компьютер ARDOR GAMING EVO – 12000 осколков;

И это только часть призов!

Акция продлится до 29 октября, успей выиграть как можно больше подарков! Подробнее https://betboom.ru/actions/ti2023.