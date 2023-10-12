BetBoom запустил спецпроект к TI! Среди призов – фрибеты, мерч и автографы BB Team, игровые девайсы
Уже сегодня стартует The International 2023 – главное событие года в Dota 2. Призовой фонд турнира оказался самым низким за последние 10 лет, зато в новой акции от BetBoom пользователи могут получить неограниченное количество подарков! Среди них – фрибеты, мерч и автографы BetBoom Team, игровые девайсы и многое другое!
Как выиграть?
- Авторизуйся или зарегистрируйся на сайте https://betboom.ru
- Нажми на кнопку «Принять участие» на странице акции https://betboom.ru/actions/ti2023
- Выполняй ежедневные задания и получай осколки. Пример задания – сделай ставку на Dota 2 с кэфом от 1.3
- Обменивай осколки на топовые призы!
Призовой фонд:
- 500 фрибетов – 45 осколков;
- 1000 фрибетов – 90 осколков;
- 2000 фрибетов – 180 осколков;
- 5000 фрибетов – 450 осколков;
- 10000 фрибетов – 900 осколков;
- 50000 фрибетов – 4500 осколков;
- Худи BetBoom Team – 450 осколков;
- Футболка BetBoom Team с автографами игроков – 320 осколков;
- Карточка Nix/NS/TpaBoMaH c автографом – 100 осколков;
- Карточка с автографам одного из игроков BetBoom Team по Dota 2 – 100 осколков;
- PlayStation 5 – 5000 осколков;
- Ноутбук MSI GF76 – 5000 осколков;
- Игровой компьютер ARDOR GAMING EVO – 12000 осколков;
И это только часть призов!
Акция продлится до 29 октября, успей выиграть как можно больше подарков! Подробнее https://betboom.ru/actions/ti2023.