Лидеры ХК «Металлург» встретятся с болельщиками в Астане



FONBET – букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане – продолжает радовать поклонников хоккея. За день до матча «Барыс» – «Металлург» титульный партнер Континентальной хоккейной лиги организует в Астане автограф-сессию лидеров магнитогорской команды и сборной Казахстана Никиты Михайлиса, Валерия Орехова и Максима Мухаметова.

Встреча с болельщиками пройдет 14 октября с 13:30 до 15:30 в магазине «Marwin.Меломан», который расположен по адресу Кургальжинское шоссе, 1, ТЦ KeruenCity, 2-й этаж.

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«Магнитка» – один из лидеров текущего сезона КХЛ. Матч с «Барысом» состоится 15 октября в 15:00 на «Барыс Арене» в Астане.

Никита Михайлис – воспитанник карагандинского хоккея, выступал за юниорские, молодежные и национальную сборную Казахстана. С 2014 по 2023 год играл за «Барыс», а в прошлом сезоне стал капитаном астанчан. С этого лета Михайлис – один из лидеров магнитогорского «Металлурга».

Валерий Орехов закончил хоккейную школу сатпаевского «Казахмыса». Участник семи чемпионатов мира выступал за «Барыс» с 2016 года, с сезона 2022/23 играет в магнитогорском «Металлурге».

Максим Мухаметов – выпускник усть-каменогорской школы хоккея. С 2016 года играл в системе «Барыса», в прошлом сезоне был ассистентом капитана фарм-клуба «Номад» в чемпионате Республики Казахстан и забросил три шайбы на дебютном чемпионате мира. Летом перебрался в Магнитогорск и пробился в основу «Магнитки».

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