Россия – Камерун: игроки БЕТСИТИ оценили шансы команды Карпина на победу

12 октября сборная России проведет контрольный матч с национальной командой Камеруна. Встреча состоится в Москве на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и начнется в 19:00.

Сборная России по-прежнему отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и вынуждена проводить только товарищеские встречи. Несмотря на статус матча, тренерские штабы команд вызвали почти всех сильнейших игроков.

В пяти матчах в 2023 году коллектив Валерия Карпина трижды сыграл вничью, одержал одну победу и потерпел одно поражение. В четырех из пяти последних игр России был обмен голами, но ТБ 2.5 пробивался всего один раз.

Сборная Камеруна готовится к Кубку африканских наций, который пройдет в январе 2024 года. Команда Ригобера Сонга победила только в одной из четырех последних игр. В трех из этих матчей забивали оба соперника.

Наиболее очевидной ставкой на предстоящую встречу выглядит «ОЗ-да». В БЕТСИТИ на этот исход можно поставить с коэффициентом 2.04.

Хорошим вариантом смотрится ничья за 3.30. Победу сборной России можно взять за 2.24, успех гостей идет за 3.60.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнении относительно фаворита матча. 40% беторов верят в победу команды Карпина, 39% отдают предпочтение африканцам, 21% ставит на ничью.

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