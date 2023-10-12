Четверть игроков на ставках в России – клиенты нелегальных букмекеров («РБ»)

«Рейтинг Букмекеров» провел исследование на тему использования россиянами нелегальных букмекерских контор.

«РБ» опросил 1614 человек, которые делали ставки на спорт онлайн или в ППС за прошедшие 12 месяцев. Выяснилось, что 25% игроков в России являются клиентами офшорных компаний.

Почти все опрошенные клиенты нелегальных БК также делают ставки у легальных букмекеров. Лишь 1% выбирает только компании, у которых нет лицензии в России.

23% участников опроса не пользуются услугами офшорных букмекерских компаний, но раньше были их клиентами.

Главные причины выбора нелегальных букмекеров – высокие коэффициенты (48,4%), бонусы (46,1%) и более широкая линия в лайве (31,9%).

Каждый третий пользователь считает преимуществом то, что не нужно платить НДФЛ.

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