Экономика США получила 329 миллиардов долларов от азартных игр в 2022 году
Американская игорная ассоциация (AGA) подсчитала экономический эффект от игорного бизнеса для экономики США.
По результатам исследования AGA и Oxford Economics стало известно, что азартные игры в 2022 году принесли 328,6 млрд долларов в экономику страны.
Из них 52,7 млрд – прямые налоговые отчисления в федеральный бюджет, бюджеты штатов и местные органы власти.
Игорный сектор США обеспечивает занятость 1,8 миллиона человек, принося 104 млрд долларов в виде заработной платы.
AGA также отметила, что в 2022 году сектор игорного бизнеса в США был больше, чем авиастроение или полупроводниковая промышленность.
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