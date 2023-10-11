Экономика США получила 329 миллиардов долларов от азартных игр в 2022 году

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Американская игорная ассоциация (AGA) подсчитала экономический эффект от игорного бизнеса для экономики США.

По результатам исследования AGA и Oxford Economics стало известно, что азартные игры в 2022 году принесли 328,6 млрд долларов в экономику страны.

Из них 52,7 млрд – прямые налоговые отчисления в федеральный бюджет, бюджеты штатов и местные органы власти.

Игорный сектор США обеспечивает занятость 1,8 миллиона человек, принося 104 млрд долларов в виде заработной платы.

AGA также отметила, что в 2022 году сектор игорного бизнеса в США был больше, чем авиастроение или полупроводниковая промышленность.

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1 комментарий

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Al Al
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