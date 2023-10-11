«Спартак» пропускает от ЦСКА 3+ шайб на своем льду 6 матчей подряд. Тренд может продлиться за 1.80
«Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Красно-белые пропускают от армейцев минимум 3 шайбы в шести последних матчах на домашней арене. Поставить на продление тренда можно за 1.80.
Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2,5 оценивается коэффициентом 1.95.
Матч на арене «Мегаспорт» состоится 11 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Сорокин и Шестеркин – главные претенденты на «Везину», Макдэвид – на все остальное. В кого верят букмекеры в НХЛ
Комментарии