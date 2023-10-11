«Спартак» пропускает от ЦСКА 3+ шайб на своем льду 6 матчей подряд. Тренд может продлиться за 1.80

Теги ЦСКА Спартак КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

«Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые пропускают от армейцев минимум 3 шайбы в шести последних матчах на домашней арене. Поставить на продление тренда можно за 1.80.

Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2,5 оценивается коэффициентом 1.95.

Матч на арене «Мегаспорт» состоится 11 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Сорокин и Шестеркин – главные претенденты на «Везину», Макдэвид – на все остальное. В кого верят букмекеры в НХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий