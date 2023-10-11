«Спартак» пропускает от ЦСКА 3+ шайб на своем льду 6 матчей подряд. Тренд может продлиться за 1.80

«Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Красно-белые пропускают от армейцев минимум 3 шайбы в шести последних матчах на домашней арене. Поставить на продление тренда можно за 1.80.

Индивидуальный тотал ЦСКА меньше 2,5 оценивается коэффициентом 1.95.

Матч на арене «Мегаспорт» состоится 11 октября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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