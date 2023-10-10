Житель Сочи выиграл рекордную сумму в моментальной лотерее – 100 миллионов рублей

Строитель из Сочи выиграл 100 миллионов рублей в лотерее.

В сентябре 2023 года Азер Мусаев вместе с другом зашел в фирменный магазин «Столото» и впервые в жизни приобрел билеты моментальной лотереи.

Мужчина заплатил за билет 500 рублей, прямо на месте стер защитный слой и узнал, что выиграл суперприз в размере 100 миллионов рублей.

«Столото» сообщает, что это крупнейший приз в истории отечественных моментальных лотерей.

«Я выбрал сначала два билета. Они оказались без выигрыша. Купил третий и думаю: «Дай, напоследок, попробую». Начал стирать монеткой игровое поле. В верхней строчке увидел 5 миллионов. Обрадовался, дальше не стал проверять и решил, что выиграл эту сумму.

Когда протянул билет продавцу, и она проверила его, выяснилось, что я крупно ошибся в меньшую сторону и на самом деле выиграл 100 миллионов. Честно говоря, поверилось не сразу», – рассказал мужчина.

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