Акция «РПЛ 2:0» от BetBoom спасла ординар клиента: невероятный камбэк «Краснодара» не помешал беттору выиграть больше 3 600 000 рублей!

Клиент BetBoom чуть было не потерял 630 000 рублей, поставив на победу «Ростова» в матче против «Краснодара» в рамках Чемпионата России. Кэф его ставки в прематче южного дерби был 5.73. Хотя игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара», клиент BetBoom досрочно получил 3 609 900 рублей в качестве выигрыша.

Как так произошло?

Дело в том, что футболисты «Ростова», на победу которых поставил беттор, на 41-й минуте повели со счетом 2:0. В это же время BetBoom досрочно засчитал ставку клиента выигрышной в рамках акции «РПЛ 2:0». По ее условиям, если беттор поставил в прематче на исход матча РПЛ и его команда повела в два мяча (например, со счетом 2:0, 3:1 и т.д.), то пари автоматически рассчитывается как победное. Без этой акции от БК BetBoom ординар беттора бы провалился, так как во втором тайме футболисты «Краснодара» забили три мяча и выиграли со счетом 3:2 (посмотреть ход игры можно по ссылке).

BetBoom 7 октября досрочно выплатил выигрыш всем клиентам, поставившим на победу «Ростова» в матче против «Краснодара» в 11-м туре РПЛ. Перевес по объему ставок был на «Краснодар»: 74% — 8% — 18% (П1 — Х — П2). Как итог, BetBoom выплатил выигрыши и по ставкам на победу «Краснодара», и на победу «Ростова» — 92% клиентов BetBoom оказались в плюсе.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании: https://betboom.ru/actions/rpl20

Проверить акцию можно уже в следующем туре РПЛ:

21.10 (12:00) «Оренбург» – «Факел»

21.10 (14:00) «Рубин» − ЦСКА

21.10 (16:30) «Локомотив» − «Динамо»

21.10 (19:00) «Балтика» − «Краснодар»

22.10 (12:00) «Урал» − «Сочи»

22.10 (14:00) «Спартак» − «Нижний Новгород»

22.10 (16:30) «Зенит» − «Крыля Советов»

22.10 (19:00) «Ростов» − «Ахмат»