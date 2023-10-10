Супруги из США посетили 93 казино за день и установили мировой рекорд

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Супружеская пара из США необычно отметила годовщину своей свадьбы.

Джон и Кристина Мехаффи отпраздновали 21-летие совместной жизни, делая ставки в различных казино Лас-Вегаса. Пара поставила цель побить неофициальный мировой рекорд по количеству посещенных игорных заведений за 24 часа, сообщает FOX 32 Chicago.

Супруги за день сыграли в 93 казино в окрестностях Лас-Вегаса и превзошли предыдущий рекорд – 74 посещенных казино за сутки.

«Мы все спланировали. Я установил Google Maps и составил электронную таблица, в которой были указаны все остановки и предполагаемое время пребывания в каждом казино.

Мы буквально распланировали все с точностью до минуты», – сказала Кристина.

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2 комментария

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avcgloronalduMU
сколько казино в Вегасе всего?
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