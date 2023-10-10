Нью-Йорк установил в сентябре новый рекорд по выручке от ставок на спорт

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Доходы от ставок на спорт в Нью-Йорке достигли рекордного показателя, сообщает InterGame.

В сентябре букмекеры зафиксировали выручку в размере 165,6 млн долларов – это лучший показатель с момента легализации спортивных ставок в штате.

Летом доходы букмекерских компаний в Нью-Йорке неуклонно снижались. В августе их выручка составила менее 100 млн долларов – такое случилось лишь в третий раз в истории.

Взрывной рост доходов от ставок в сентябре связывают с началом нового сезона Национальной футбольной лиги.

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