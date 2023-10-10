«Автомобилист» победил в 6 из 7 последних матчей, но идет аутсайдером в игре с «Салаватом»

«Салават Юлаев» примет «Автомобилист» в Уфе в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Букмекеры не выделяют явного фаворита матча, но отдают предпочтение «Салавату» – поставить на победу хозяев в основное время можно за 2.46.

Аналогичная ставка на «Автомобилист» оценивается коэффициентом 2.52. Клуб из Екатеринбурга идет аутсайдером, несмотря на удачную серию – победы были зафиксированы в 6 из 7 последних матчей.

Поставить на ничью можно за 3.75. Итоговая победа (с учетом овертайма и буллитов) обеих команд оценивается одинаково – за 1.90.

Матч состоится 10 октября и начнется в 17:00 по московскому времени.

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