Антон Комолов — на канале «Баскетбольная секция»

В Olimpbet теперь можно не только поставить на баскетбол, но и узнать про этот вид спорта почти во всех подробностях. Букмекерская компания — партнер Единой лиги ВТБ — развивает канал «Баскетбольная секция», а за его специальную рубрику с недавних пор отвечает легендарный ведущий MTV Антон Комолов.

Антон увлекается не только самой игрой, но и ее историей. Поэтому в его видео можно найти рассказы про европейцев, которые не закрепились в НБА, про самые нелепые штрафы в заокеанской лиге, а также о том, как появились «Филадельфия 76», «Лос-Анджелес Лейкерс» и другие легендарные клубы. Кроме того, на канале регулярно выходят и другие интересные ролики о баскетболе: итоги турниров, крутые подборки и истории.

Сезон в Единой лиге ВТБ уже начался, НБА стартует 3 ноября. Так что сейчас самое время подробнее интересоваться делами команд и делать ставки в Olimpbet.