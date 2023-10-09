Контракт Леонида Слуцкого с «Лигой Ставок» стал уже четвертым. Это рекорд для России

На прошлой неделе «Лига Ставок» представила Артема Дзюбу и Леонида Слуцкого в качестве своих амбассадоров. Для экс-тренера сборной России и ЦСКА это уже четвертое партнерство с букмекером.

В российском спорте ни у кого не было больше.

Слуцкий был амбассадором «1хСтавки», «Мелбета» и «Тенниси». Артем Дзюба до «Лиги Ставок» был амбассадором уже ушедшего с российского рынка букмекера PIN-UP.

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