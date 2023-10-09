Контракт Леонида Слуцкого с «Лигой Ставок» стал уже четвертым. Это рекорд для России

Теги Леонид Слуцкий Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

На прошлой неделе «Лига Ставок» представила Артема Дзюбу и Леонида Слуцкого в качестве своих амбассадоров. Для экс-тренера сборной России и ЦСКА это уже четвертое партнерство с букмекером.

В российском спорте ни у кого не было больше.

Слуцкий был амбассадором «1хСтавки», «Мелбета» и «Тенниси». Артем Дзюба до «Лиги Ставок» был амбассадором уже ушедшего с российского рынка букмекера PIN-UP.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Дзюба со Слуцким в дуэте обошлись примерно в 50 млн рублей». Управляющий партнер «Пари» Сергеев о новых амбассадорах «Лиги Ставок»

«Локо» опять отыгрался на 80+ минуте – пострадал «Урал». Ставить на голы москвичей в концовке – выгодно

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий