На то, что «Манчестер Сити» не станет чемпионом Англии, можно поставить с коэффициентом 2.02

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

После поражения от «Арсенала» в АПЛ у «Манчестер Сити» два поражения подряд в АПЛ плюс вылет из Кубка Лиги от «Ньюкасла».

Букмекеры котируют команду Гвардиолы фаворитами чемпионата Англии – коэффициент 1.75, на то, что «Сити» не выиграет АПЛ, можно поставить за 2.02. На победу «Арсенала» в чемпионате – 5.50.

После 8 туров «Арсенал» делит первую строчку с «Тоттенхэмом». «Сити» отстает на 2 очка.

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Артета впервые обыграл Гвардиолу в АПЛ. Коэффициент на победу «Арсенала» перед голом был 8.00

«Спартак» отыгрался в дерби на 97-й минуте. Коэффициент на ничью доходил до 16.00

3 комментария

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vals1702
шейхи уже купили АПЛ) не ставьте...
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Ars Mount
После поражения от Арсенала, два поражения подряд в АПЛ плюс вылет из кубка лиги. Как это понимать?
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Under
Ответ vals1702
шейхи уже купили АПЛ) не ставьте...
так ставьте на победу, если так уверены
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