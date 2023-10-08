Первый угловой в московском дерби случился на 18-й минуте. На тотал меньше 9,5 – выше 2.00

«Спартак» принимает ЦСКА в 11 туре РПЛ.

Лишь на 18-й минуте подали первый угловой, тем самым укрепив тренд на то, что в дерби подается мало угловых. Так, не больше девяти угловых подали в шести из семи последних личных встреч на поле «Спартака» в РПЛ, мало корнеров – 2.03.

Идет 23-я минута матча. Счет 0:0.

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