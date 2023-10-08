«Ман Сити» обыграл «Арсенал» в чемпионате 11 раз подряд. Сегодня на победу «горожан» дают 2.50
«Арсенал» примет «Манчестер Сити» в центральном матче 8-го тура АПЛ.
Лондонцы ужасно играют против «Сити», последняя победа в 2015 году, с того момента «Ман Сити» выиграл 13 матчей, два раза сыграли вничью. Нынешний тренер «Арсенала» Микель Артета проиграл Пепу Гвардиоле в восьми из десяти матчей.
Если рассматривать прошлый сезон, то оба раза победили гости – 3:1 и 4:1. На то, что и сегодня победу одержит «Манчестер Сити» – 2.50.
«Сити» и «Арсенал» идут на втором и третьем местах соответственно, в АПЛ лидирует «Тоттенхэм», но он имеет на матч больше.
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ставлю на победу сити 3:1