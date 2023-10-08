Карен Адамян верит в голы в матче «Атлетико» и «Реал Сосьедада». Коэффициент – 1.92

8 октября «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в девятом туре Ла Лиги. Комментатор и амбассадор Фонбет Карен Адамян дал прогноз на игру.

У «Атлетико» 7-матчевая беспроигрышная серия против «Реал Сосьедада» в Ла Лиге. Предыдущая встреча в Мадриде завершилась победой «матрасников» со счетом 2:1.

Прогноз Карена Адамяна на матч «Атлетико» – «Реал Сосьедад» – «обе забьют» за 1.92.

«Ставка на голы обеих команд прошла в пяти последних очных противостояниях в рамках Ла Лиги. И «Атлетико», и «Реал Сосьедад» ударно начали новый сезон, располагаясь в верхушке турнирной таблицы. Альваро Мората и Такефуса Кубо мощно выглядят в атаке, на двоих забив уже 10 голов.

Обе команды успешно стартовали и в Лиге чемпионов, где также стабильно забивают. Логично предположить, что и в очном мадридско-сансебастьянском противостоянии болельщики увидят интересную игру с обилием моментов. Если удастся отличиться Арсену Захаряну – будет еще круче».

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