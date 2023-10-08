Московское дерби после двух крупных поражений «Спартака»

В воскресенье состоится московское дерби – «Спартак» примет ЦСКА.

«Спартак» подходит к матчу после двух жестких поражений – 0:4 а Самаре и 0:3 от «Динамо» в Кубке России.

Уже после первого матча пошли слухи об уходе Гильермо Абаскаля. В качестве кандидатов называются Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

ЦСКА в свою очередь выдав 7 матчевую серию без поражений, оступились смешенным составом в Кубке, проиграв по пенальти «Факелу».

В последнем дерби «Спартак» в матче с двумя удалениями и незабытым пенальти обыграл ЦСКА со счетом 2:1

На воскресный матч спартачи вновь выходят фаворитом – на их победу коэффициент составляет 2,26, тогда как на ЦСКА – 3,3.