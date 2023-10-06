Акция «Premium-экспресс» от BetBoom: собирай экспрессы и забирай до 400 000 фрибетов!

BetBoom проводит акцию «Premium-гонка», где каждый пользователь может получить до 400 000 фрибетов. Все желающие принять участие должны до 10 октября собирать экспрессы на спорт или киберспорт, получать за это купоны, которые по окончанию акции можно будет обменять на фрибеты.

Какие условия акции?

Авторизоваться на сайте. Перейти на страницу акции и нажать кнопку «Принять участие». Заключать экспрессы на любое событие из разделов «спорт» или «киберспорт».

Важно отметить, что в акции могут участвовать новые и уже зарегистрированные пользователи!

Акция будет действовать до 10 октября. В это время всем пользователям необходимо делать экспрессы на любые события из разделов «спорт» или «киберспорт». Каждый участник акции будет получать купоны. Собрав экспрессы в общей сумме на 50 000 рублей, пользователь получает один купон. По количеству набранных купонов пользователям будут начислены призовые фрибеты.

Итоги будут подведены 11 октября. С таблицей получения купонов и другими условиями акции можно ознакомиться на специальном сайте: https://betboom.ru/actions/premiumexpress