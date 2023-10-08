«Спартак» после 0:7 в двух матчах принимает ЦСКА. Фрибет 2000 рублей и бонус до 15 000 от «Фонбет» позволит сделать ставку по душе!

«Спартак» принимает ЦСКА в 11-м туре РПЛ.

«Спартак» после побед над «Сочи» и «Динамо» потерпел в чемпионате сокрушительное поражение от «Крыльев», пропустив 4 безответных мяча, а также пропустил 3 гола в кубковом матче. ЦСКА в прошлом туре выиграл у «Балтики», однако перед этим 4 матча завершил вничью.

Красно-белые выступают небольшим фаворитом матча – коэффициент на их победу составляет 2,20, тогда как на успех армейцев можно поставить за 3,20. Ничья оценена кэфом 3,65. Интересно смотрится вариант «обе забьют» за 1,60.

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