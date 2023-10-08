«Спартак» – ЦСКА: как ставят на дерби игроки БЕТСИТИ

8 октября в 11-м туре РПЛ сыграют «Спартак» и ЦСКА. Встреча состоится на домашнем стадионе красно-белых и начнется в 19:00.

Соперники подходят к игре не в лучших кондициях. «Спартак» уступил в двух последних матчах с общим счетом 0:7. У ЦСКА всего одна победа в шести предыдущих вcтречах чемпионата России.

При этом команда Гильермо Абаскаля выиграла три последних домашних матча, а коллектив Владимира Федотова не побеждал в основное время в пяти гостевых встречах кряду.

«Спартак» обыграл ЦСКА в двух из трех последних дерби, еще в одном матче была зафиксирована ничья.

Наиболее перспективной смотрится ставка на победу красно-белых. Взять П1 в линии БЕТСИТИ можно за 2.24. На ничью предлагается 3.60, успех гостей оценивается в 3.30.

В шести последних матчах с участием «Спартака» забивала только одна команда. Поставить на то, что в предстоящем дерби не будет обмена голами можно за 2.22.

Мнения игроков БЕТСИТИ о фаворите встречи разошлись. На победу хозяев приходятся 35% от общего объема ставок. В ничью верят 30% бетторов, на успех ЦСКА ставят 35%.

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