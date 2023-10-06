БК «Спортбет» перенес дату возобновления работы на 17 октября

Букмекерская компания «Спортбет» сообщила, что возобновит работу 17 октября.

«Спортбет» остановил регистрацию новых клиентов и прием депозитов 20 сентября, а с 26 сентября ограничил прием ставок. Как сообщалось, для переезда на новую платформу.

Изначально планировалось, что «Спортбет» возобновит работу 6 октября, но компания заявила, что срок запуска переносится на 17 октября. Вывод средств не работает.

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