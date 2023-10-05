«Марсель» забил дважды «Брайтону» в первом тайме, коэффициент на победу рухнул до 1.20

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«Марсель» обыгрывает «Брайтон», забив дважды в первом тайме.

«Марсель» выиграл 2 официальных матча из 10 со старта сезона, недавно сменил тренера и победил только одного из 15 английских соперников. У Марселя одно очко после первого тура, а очередной невыход из группы стоит всего-то 2.75

50% от общего количества ставок клиентов БЕТСИТИ пришлось именно на французов за 3.00, сейчас коэффициент – 1.20.

«Марсель» 10 лет не выходит в плей-офф еврокубков.

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