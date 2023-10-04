ЦСКА отстает на 3 очка от первого места в группе Фонбет Кубка России после 5 туров. Перед стартом клуб был явным фаворитом

ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в Воронеже на групповом этапе Фонбет Кубка России. Матч закончился со счетом 1:1, а в серии пенальти «Факел» победил 4:2.

В параллельном матче «Оренбург» на выезде обыграл «Сочи» 2:1.

Теперь в турнирной таблице «Оренбург» укрепил лидерство с 11 очками, у ЦСКА – 8. Перед стартом турнира коэффициент на победу ЦСКА в группе составлял 1.55, а «Оренбурга» – 6.50.

Для первого места по итогам группового этапа ЦСКА нужно обыграть «Оренбург» дома в последнем туре 2 ноября. Команды сравняются по очкам, но у ЦСКА будет преимущество по личным встречам.

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