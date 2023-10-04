«Лига Ставок» выступила генеральным партнером форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

В Москве прошел первый в истории всероссийский форум «Азартные игры: отчисления на спорт», организованный Минспорта РФ и Единым регулятором азартных игр (ЕРАИ). Букмекерская компания «Лига Ставок» выступила генеральным партнером мероприятия, претендующего на статус главной экспертной площадки спортивной и беттинговой индустрии.

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов отметил, что в условиях санкций финансирование спорта со стороны государства будет снижаться, поэтому отчисления букмекеров на спорт является основным механизмом поддержки. В 2023 году в стране пройдет более 13 тысяч турниров, часть из которых создана как альтернатива международным чемпионатам.

«Мы стремимся активней многих участвовать в развитии национального спорта во всех видах и на всех уровнях», – отметил президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

«Лига Ставок» является партнером ведущих спортивных структур России — ФХР, Национальной и молодежной сборных команд России по хоккею, ФХР Xtreme Hockey League 3x3 – XHL, ФБР, ХК СКА, ХК Сочи, ФК Сочи, Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего, forZe Esports, серии мероприятий TIMERMAN, спортивной программы ПМЭФ, ФК «Сахалинец», PRAVDA Boxing, Чемпионата мира по хоккею (IIHF), Ассоциации гольфа России, чемпионата России по конному поло, International Cup по конному поло и этапов фигурного катания.

Сегодня «Лига Ставок» – один из основных источников внебюджетного финансирования спорта в России: общий объем инвестиций компании в эту сферу с 2017 года и по текущий момент составил 13,7 млрд рублей.

В дни форума БК «Лига Ставок» заключила новые соглашения, направленные на развитие спорта в стране.

Так, олимпийский чемпион и прославленный хоккеист Илья Ковальчук объявил о продолжении сотрудничества с Лигой Ставок и объяснил причины этого решения:

«Я всегда был, есть и буду частью команды «Лиги Ставок» потому, что вы делаете огромную работу, помогаете спорту России, в частности, хоккею, детскому хоккею. Это очень благородно, нужно делать все возможное, чтобы развиваться и завоевывать новые высоты», – сказал на подписании соглашения хоккеист Илья Ковальчук.

Также Лига Ставок объявила о начале масштабного сотрудничества с Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы», созданном по инициативе В. В. Путина с целью возрождения спортивных обществ в России. Соглашение с БК «Лига Ставок» стало знаковым для обеих сторон, так как подобная комплексная поддержка корпоративному и любительскому спорту оказывается впервые.

«Мы развиваем массовый спорт и это первый опыт поддержки со стороны букмекеров общества, которое объединяет более 53 видов спорта. Мы для любителей создаем практически Олимпийские игры, проводим большие события, в которых за год принимает участие более 70 тысяч человек», – заявил на подписании соглашения с БК «Лига Ставок» Президент ВФСО «трудовые резервы Илья Галаев.

«Впервые букмекерская компания подписывает договор о спонсорстве со Всероссийским физкультурно-спортивным Обществом. Мы прекрасно понимаем, что большой спорт невозможен без детского и массового спорта, поэтому мы приняли решение сотрудничать с обществом «Трудовые резервы », – подчеркнул Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.