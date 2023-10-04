Гендиректор ЕРАИ – об «1хСтавке»: возможно, они реинкарнировались в другого легального букмекера

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев по итогам форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал в интервью «РБ Бизнес» о судьбе букмекерской компании «1хСтавка»:

«Там закрытый процесс. Думаю, результаты в любом случае будут опубликованы. Подвижки есть. Результативности пока никакой. Возможно, они уже реинкарнировались в какого-то другого легального букмекера. Мы об этом не знаем. По состоянию на полгода назад бизнес, естественно, встал. За что боролись, на то и напоролись – ничего нового».

В феврале 2023 года стало известно, что «1хСтавка» не принимает ставки и не выплачивает выигрыши из-за отключения от ЕРАИ.

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