Глава «Фонбета» прокомментировал возможность покупки телеправ «Фонбет ТВ» на РПЛ

Гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин прокомментировал возможность покупки прав на трансляцию игр Российской премьер-лиги, а также ответил на вопрос, зачем букмекеру нужен свой телеканал «Фонбет ТВ».

«Мы думаем, что спортивный контент российского производства будет только развиваться. Было бы хорошо запустить свой телеканал. Пока он называется ТНТ Music – на нем пробуем какие-то программы, в том числе и спортивные. В следующем сезоне планируем расширить этот контент. Пока глобального вопроса о том, что мы хотим получить именно лицензию спортивного вещателя, нет. «Матч ТВ» здесь лидер. Мы с ними сотрудничаем».

Кроме того, генеральный директор «Фонбет» ответил на вопрос, есть ли у них в планах покупка трансляций матчей Российской премьер-лиги.

«Я думаю, не только нам, но и другим букмекерам, производителям спортивного контента, РФС, КХЛ – всем интересно иметь альтернативные источники вещания. Но нас может опередить «Яндекс» с «Кинопоиском» и «Вконтакте». Мы не одни с такими идеями. Рынок конкурентен».

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