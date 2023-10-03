Сергей Анохин: Игры Дружбы – это одно из самых значимых событий 2024 года, мы готовы поддерживать.

Генеральный директор компании Фонбет Сергей Анохин на пленарной сессии форума «Азартные игры: отчисления на спорт» высказался о поддержке российского спорта со стороны букмекерских компаний, потенциальном участии компании в «Играх дружбы», развиии и поддержке спорта в стране.

«Мы готовы участвовать в выполнении поручений президента страны, мы поддерживаем инициативы Министерства спорта и конечно же Единого Регулятора азартных игр. Мы считаем себя исключительно Российским букмекером и развиваемся только в белом поле.

Фонбет готов участвовать в развитии спорта не только целевыми отчислениями, но и дополнительными спонсорскими и благотворительными контрактами. Мы работаем с большим количеством профессиональных клубов, спортивных федераций, мы работаем с паралимпийским комитетом, у нас есть благотворительная программа ДоброFON, через которую мы поддерживаем футбольные, хоккейные школы и ряд направлений зимнего спорта.

«Что касается следующего года, мы понимаем, что Игры Дружбы – это одно из самых значимых событий как в международной спортивной жизни, так и спортивной жизни России. Мы понимаем все задачи, стоящие перед Играми, и совершенно точно готовы участвовать в формировании призового фонда и готовы всеми нашими ресурсами поддерживать Игры Дружбы. У нас огромная команда, которая может участвовать в выполнении решений, которые понадобятся для проведения этих игр.

Развитие спорта – это самый важный посыл, который обсуждается здесь на форуме, и мы совершенно точно будем в этом участвовать».

2 и 3 октября в Москве проходит первый форум «Азартные игры: отчисления на спорт», объединивший на одной площадке министерства спорта и единый регулятор в виде руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний.