Павел Рожков: Спасибо Фонбет за поддержку паралимпийцев

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Президент паралимпийского комитета России Павел Рожков поблагодарил букмекерскую компанию Фонбет за оказание помощи Паралимпийскому комитету России на пленарной сессии «Спорт в новом мире: создаем возможности вместе»

«Хочу еще раз поблагодарить Фонбет за то, что смогли найти для нас средства и поддержать наших Паралимпийцев, отстраненных от участия в играх в Пекине. Для них важно это внимание. Спасибо, что пригласили звезд, таких как Овечкин, Касатонов и Якушев. Они сыграли в следж-хоккей с нашими хоккеистами и это действительно был праздник на всю страну. И спасибо за те 54 миллиона, которые Фонбет выделил и раздал нашим ребятам как премиальные, для них они тоже не лишние»

2-3 октября в Москве проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт», объединивший на одной площадке министерство спорта и единый регулятор в виде руководителей спортивных федераций и букмекерских компаний.

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