BetBoom: просьбы о сотрудничестве поступают с той же интенсивностью. Отвечаем: «Ребят, мы уже потратили миллиард»
На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» руководитель отдела спонсорств букмекерской компании BetBoom Павел Краснов рассказал журналистам о том, как часто клубы стали обращаться в компанию после контракта с футбольным «Динамо».
Напомним, он был заключен по ходу прошлого сезона на сумму в один миллиард рублей.
«Просьбы поступают с той же интенсивностью. Мы отвечаем: «Ребят, мы уже потратили миллиард рублей. Больше нет», – сказал Краснов.
Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит
Где в мире запрещен, а где разрешен беттинг? От риска тюрьмы и тотальных банов до полной свободы
Комментарии