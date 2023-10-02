BetBoom: просьбы о сотрудничестве поступают с той же интенсивностью. Отвечаем: «Ребят, мы уже потратили миллиард»

На форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» руководитель отдела спонсорств букмекерской компании BetBoom Павел Краснов рассказал журналистам о том, как часто клубы стали обращаться в компанию после контракта с футбольным «Динамо».

Напомним, он был заключен по ходу прошлого сезона на сумму в один миллиард рублей.

«Просьбы поступают с той же интенсивностью. Мы отвечаем: «Ребят, мы уже потратили миллиард рублей. Больше нет», – сказал Краснов.

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