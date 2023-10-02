У клиента BetBoom зашел экспресс из 15 событий на футбол. Итоговый выигрыш впечатляет
Прошедшая неделя продуктивно завершилась для одного из клиентов BetBoom. Он собрал экспресс из 15 футбольных матчей, коэффициент его купона составил 223.03. Поставив 3500 рублей, его баланс в ночь на понедельник увеличился на 780 596 рублей.
Многие события зашли очень легко, но были матчи, которые могли разрушить экспресс. Пример тому мадридское дерби. Игра «Атлетико» с «Реалом» оказалась нервной для беттора, который поставил на индивидуальную фору -1,5 на хозяев. Ставка была рискованной: у «Атлетико» была одна победа в 10 играх с «Реалом», но в воскресный вечер беттор удачно предсказал исход. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Атлетико» поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал», потерпевший первое поражение в сезоне, идет на втором месте. Примечательно, что в составе победителей дублем отметился Альваро Мората, еще один гол на счету Антуана Гризманна. Именно гол Мората спасли ставку беттора. В следующем туре «Атлетико» 1 октября сыграют против «Кадис». Успех хозяев оценивается в линии BetBoom 1.37 в то время как на победу противника коэффициент 9.03.
Другой примечательной игрой оказалась встреча «Волос» с «Астерас Триполис» в рамках Суперлиги Греции. Беттор поставил на индивидуальный тотал хозяев 0,5. Примечательно, что единственный нужный мяч был забит с пенальти. Команда хоть и проиграла со счетом 2:1, но смогла порадовать беттора. Аналогичная ситуация была с командой «Рудеш», которая боролась с «Динамо Загреб». Беттор поставил на индивидуальный тотал хозяев 0,5. Нужный клиенту BetBoom гол был забит футболистами «Рудеша» на 83-й минуте игры. Игра завершилась со счетом 5:1.
Напомним, что в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке https://betboom.ru/actions/dayexpress.