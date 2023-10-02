В игре «Торино» – «Верона» – очень маленький коэффициент на ТМ2.5. Это одни из самых низовых команд в Италии

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В седьмом туре чемпионата Италии в Турине сыграют «Торино» и «Верона». ТМ2.5 на эту игру выставлен всего за 1.58.

В первых шести турах обе команды отыграли по четыре низовых матча, больше было только у «Болоньи» и «Монцы». А в прошлом сезоне они входили в топ-5 самых низовых команд турнира. При этом дома «Торино» отыграл сразу 15 матчей из 19 на ТМ2.5.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

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