В игре «Торино» – «Верона» – очень маленький коэффициент на ТМ2.5. Это одни из самых низовых команд в Италии

В седьмом туре чемпионата Италии в Турине сыграют «Торино» и «Верона». ТМ2.5 на эту игру выставлен всего за 1.58.

В первых шести турах обе команды отыграли по четыре низовых матча, больше было только у «Болоньи» и «Монцы». А в прошлом сезоне они входили в топ-5 самых низовых команд турнира. При этом дома «Торино» отыграл сразу 15 матчей из 19 на ТМ2.5.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как изменились коэффициенты на Кубок России: на ЦСКА вырос, на «Балтику» – сильно обвалился, «Зенит» – все еще главный фаворит

Где в мире запрещен, а где разрешен беттинг? От риска тюрьмы и тотальных банов до полной свободы