В матче «Лас-Пальмаса» снижен коэффициент на голы в первом тайме. У команды 1:1 до перерыва за 7 матчей

В испанской Ла Лиге пройдет последний матч 8-го тура – в нем «Лас-Пальмас» сыграет дома с «Сельтой».

Букмекеры не определились с фаворитом на эту игру: победа хозяев оценивается в 2.78, гостей – в 2.73. Команды начали сезон одинаково, набрав по пять очков.

Интересно, что ТМ1 на голы в первом тайме этого матча оценивается всего в 1.65, хотя обычно коэффициент на это событие в других играх устанавливается на уровне 1.85.

Но в первых таймах матчей «Лас-Пальмаса» почти нет голов – всего лишь 1:1 за семь игр. У «Сельты» разница немного заметнее – 4:2.

Игра стартует в 22:00 по московскому времени.

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