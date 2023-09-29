Букмекерская компания «Лига Ставок» получила эксклюзивный статус официального букмекера турнира «Игры Будущего»

БК «Лига Ставок» (ООО «ПМБК») и «Игры Будущего» развивают сотрудничество и помогают открыть фиджитал формат для миллионов россиян.

28 сентября партнеры заключили спонсорский договор в рамках официальной медиапрезентации турнира «Игры Будущего» в координационном центре Правительства Российской Федерации.

«Мы очень рады новому этапу сотрудничества с «Лигой Ставок»! Это – одна из первых компаний, выразившая интерес к нашему проекту. Мы счастливы, что лидер букмекерской отрасли, высокотехнологичная и инновационная компания инвестируют в развитие национального спорта», — сообщил Максим Денисов, гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», официальный организатор турнира «Игры Будущего».

«Мы верим, что «Игры Будущего» станут беспрецедентным проектом в истории мирового спорта, поэтому готовы оказывать содействие Правительству РФ на всех этапах его реализации. Мы стремимся активней многих участвовать в развитии национального спорта во всех видах и на всех уровнях, мы выделяем миллиарды рублей по всем доступным нам каналам – целевые отчисления, реклама, спонсорство, благотворительность, формируя системный отраслевой подход к спортивным клубам, строительству инфраструктуры, реализации специальных проектов развития спорта и благотворительности», — Президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

О компании БК «Лига Ставок» (ООО «ПМБК»)

«Лига Ставок» – российская букмекерская компания, основанная в 2008 году. Деятельность компании направлена на развитие букмекерского бизнеса в России, поддержку национального спорта и создание новой сферы спортивных развлечений.

Компания развивает многолетнее партнерство с ведущими спортивными организациями страны: является официальным партнером Федерации хоккея России, официальным партнером сборной России по хоккею, официальным спонсором чемпионата мира по хоккею, генеральным партнером Федерации бокса России, а также официальным партнером Благотворительного фонда «Созвездие Добра».

«Лига Ставок» входит в ТОП-500 крупнейших российских компаний, в топ Национального рейтинга букмекеров, является лауреатом престижных премий в области спорта.

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнером «Игр Будущего» выступает VK Play. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационных дисциплинах (16 в основной и 5 – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Подробнее о турнире можно узнать в официальных каналах «Игр Будущего»:

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