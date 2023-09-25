От Аргентины до Эквадора: у клиента Olimpbet зашла ставка с коэффициентом 1399.00

Как выиграть 139900 рублей со ставки в 100? Понимать клубный футбол Южной Америки, анализировать мотивацию команд и положиться на удачу. Именно так вышло у клиента Olimpbet . Общий коэффициент его экспресса из 11 событий оказался равен фантастическим 1399.00, включая бонус на экспресс от букмекерской компании.

Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Парагвай, Эквадор — в линии букмекерской компании нашлись матчи первых и вторых дивизионов всех этих чемпионатов. Люфт коэффициентов оказался совсем небольшим — от 1.72 до 2.10, что означает, что везде беттор достаточно серьезно рисковал.

Несколько раз собранный экспресс оказывался на грани краха. Например, в матче аргентинского Кубка лиги «Расинг» — «Ньюэллс Олд Бойз» ставка с коэффициентом 2.01 была сделана на то, что обе команды забьют. Хозяева открыли счет на 71-й минуте, гости сравняли лишь на 90+3-й. Кстати, затем «Расинг» успел в добавленное время забить еще и победный мяч.

В игре же, например, «Сан-Карлос» — «Мунисипаль Либерия» ставка была сделана на тотал больше 2,5 с кэфом 1.82. До 74-й минуты счет матча Примеры Коста-Рики сохранялся нулевым, но затем в течение десяти минут соперники чудесным образом забили так нужные нашему игроку три мяча (2:1).

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.