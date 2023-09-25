Дмитрий Волков получили премию «БЕТСИТИ Лучший игрок тура»

В Казани завершился групповой этап БЕТСИТИ Кубка Столетия по волейболу.

Доигровщик «Зенит-Казань» Дмитрий Волков признан лучшим игроком второго тура БЕТСИТИ Кубка Столетия в группе А.

«Зенит-Казань» набрал 15 очков в шести матчах и занял первое место в группе А, одержав пять побед и потерпев одно поражение. Во втором туре казанцы дома с одинаковым счетом 3:0 переиграли петербургский «Зенит», «Белогорье» и «АСК».

Второе место в группе А с 12 очками занял петербургский «Зенит». Казанцы и петербуржцы вышли в «Финал четырех», который пройдет в Калининграде 7-8 октября. Их там уже ожидают лучшие команды группы Б – московское «Динамо» и новосибирский «Локомотив».

Награду Дмитрию Волкове вручил руководитель отдела контента БЕТСИТИ Владимир Прокофьев.

Дмитрий Волков, доигровщик «Зенит-Казань»:

– Классно, что выиграли все три игры. Мы готовились ко второму туру, особенно после обидного поражения в Санкт-Петербурге от «Белогорья». Мы настроились и готовились именно к домашнему туру. У нас все получилось. Спасибо команде, что помогли добыть приз лучшему игроку тура.