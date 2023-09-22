Заявление компании 1XBET по матчу «Кайрат» – «Зенит»

В казахстанском интернете расходится новость о предстоящем товарищеском матче ФК «Кайрат» с петербургским «Зенитом», который состоится 14 октября в Алматы. Определенное недоумение комментаторов вызывают постеры матча, на которых явно видно, что на черно-желтой форме ФК “Кайрат” нет логотипа беттинг-партнера клуба – компании 1XBET.

В связи с этим, компания 1XBET считает необходимым заявить следующее:

Компания 1XBET действительно не будет поддерживать товарищескую встречу между «Кайратом» и «Зенитом» в качестве спонсора, несмотря на то, что компании неоднократно предлагали выступить партнером данного матча

Компания 1XBET отзывает все рекламные материалы на время данного матча и обращается к ФК “Кайрат” с просьбой проконтролировать это

Компания 1XBET гордится своим партнерством с легендарным алматинским клубом и подчеркивает, что продолжит плодотворное сотрудничество с ФК Кайрат в рамках действующего контракта, то есть – во всем, что связано с казахстанскими первенствами

Совместно ФК “Кайрат” и компания 1XBET задумали товарищеский шоу-матч, который, по прогнозам, будет не менее, а может быть и более интересен казахстанским зрителям

С любовью к своим партнерам и казахстанскому футболу, с верой в мир во всем мире и процветание,

Ваш 1XBET