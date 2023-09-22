Появился сайт с бесплатными спортивными трансляциями и профессиональными комментаторами в клубах BetBoom

Гости клубов BetBoom могут насладиться просмотром главных спортивных событий на больших экранах в сопровождении профессиональных комментаторов. Теперь стал доступен сайт, где можно отследить трансляции с профессиональными комментаторами в клубах BetBoom!

В клубах гостей ждут не только трансляции футбольных поединков, но и других видов спорта, включая хоккей, баскетбол и киберспорт. BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия.

Среди комментаторов в клубах выступают такие профессионалы и эксперты в футболе, как Михаил Моссаковский, Семён Зигаев, Степан Манаков, Алексей Ярошевский, Павел Чепурин, Александр Боровков, блогер Антон Ванюшов, футболист Павел Погребняк, на трансляциях баскетбольных матчей — баскетболист Виктор Павленко, на хоккейных — Азамат Муратов, Владимир Гучек, киберспортивные комментаторы в лице Владимира «PGG» Аносова. Антона «Grayne» Афанасенко и многие другие! Следить за актуальным расписанием трансляций будущих матчей можно на специальном сайте: https://betboomclubs.ru/broadcasts.

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