Два гола после 89-й минуты спасли экспресс клиента BetBoom на 2 миллиона рублей!

Не так давно в BetBoom рассказали о клиенте, который собрал экспресс из 11 футбольных матчей с самым большим возможным коэффициентом 15 000, поставив 100 рублей. В выходные «локомотив» принес ему 1 500 000 рублей!

В понедельник другой клиент BetBoom решил повторить успех прошлого беттора. Он тоже собрал экспресс на общие и индивидуальный тоталы. В его купон вошли всего пять футбольных матчей, общий коэффициент составил 43,63. Беттор рискнул и поставил 48 000 рублей. Он выиграл 2 094 151 рублей!

Клиент BetBoom собрал купон уже в лайве, но это не значит, что все события зашли легко. Были матчи из-за которых весь экспресс мог сорваться. Противостояние «Нанси» и «Дижона» в рамках Чемпионата Франции по футболу до финального свистка намотало нервы беттора. Он поставил на общий тотал больше 2,5. Но до самого финального свистка на табло отображался счет 1:0. Необходимо было еще два гола, которые смогли забить лишь на 89-й минуте и в добавленное время. В следующий раз «Нанси» встретится с «Ним Олимпик». Игра пройдет 22 сентября. Можно успеть и повторить успешную ставку беттора, выбрав в линии BetBoom тотал больше 2,5 с коэффициентом 2.08.

Аналогично нервной была встреча «Тала Аль Гаиш» и «Национального банка» в рамках египетской Премьер-Лиги. Здесь беттор занизил планку на одну единицу и выбрал маркер ТБ 1,5 вместо ТБ 2,5. Но это не особо уберегло его нервы. Заветный второй гол для захода ставки был забит на 87-й минуте игры. Почти через неделю «Тала Аль Гаиш» встретится с ЕНППИ. Тотал больше 1,5 оценивается в линии BetBoom коэффициентом 1.51.