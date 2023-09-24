«Реал» в гостях у «Атлетико» – заряжайте на дерби Мадрида без риска, ведь БЕТСИТИ застрахует ставку до 3000 рублей!

В 6-м туре Ла Лиги нас ждет мадридское дерби – «Атлетико» принимает «Реал».

Королевский клуб мощно начал сезон, выиграв 6 матчей из 6, а вот у команды Диего Симеоне возникли проблемы в последних играх: 0:3 от «Валенсии» и упущенная победа над «Лацио» в Лиге чемпионов с голом вратаря Ивана Проведеля на 95-й минуте. Из трех последних дерби «Реал» выиграл два, еще одна встреча завершилась ничьей.

Букмекеры в предстоящем матче не выделают явного фаворита: коэффициент на победу «Атлетико» составляет 2,90, а на успех «Реала» – 2,60. На ничью можно поставить с кэфом 3,40, а вероятность назначения пенальти в матче оценена коэффициентом 2,90.

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